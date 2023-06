Mourinho vier Europese duels geschorst na wangedrag tegen arbiter na EL-finale

Daarnaast moet AS Roma het één duel zonder uitsupporters doen. De fans worden bestraft wegens het afsteken van vuurwerk tijdens de finale en het aanrichten van vernielingen in het stadion.

Door zijn schorsing mist de Portugese trainer de eerste vier groepsduels in de Europa League. Als nummer zes van de Serie A is AS Roma komend seizoen rechtstreeks geplaatst voor de poulefase.

AS Roma-trainer José Mourinho is voor vier Europese duels geschorst vanwege zijn wangedrag tegenover scheidsrechter Anthony Taylor na de verloren Europa League-finale tegen Sevilla.

In die verhitte finale op 1 juni deelde Taylor liefst veertien gele kaarten uit, de meeste ooit in een Europa League-wedstrijd. Roma kreeg wegens het slechte gedrag van zijn spelers een boete van 5.000 euro.

Taylor uitgescholden

Na afloop van de finale in Boedapest beklaagde Mourinho zich uitgebreid over de scheidsrechter en noemde hem onder meer een "schande". Toen hij Taylor later tegenkwam op het parkeerdek, schold Mourinho de scheidsrechter in het Engels en Italiaans uit.

Bekijk hieronder de beelden van Mourinho die zijn medaille weggeeft en de scheidsrechter uitscheldt: