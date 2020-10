Witte Huis: Trump uit voorzorg naar ziekenhuis

President Trump wordt naar het ziekenhuis gebracht vanwege zijn besmetting met covid-19. Volgens het Witte Huis is dat uit voorzorg en zal Trump er een paar dagen verblijven. Verschillende Amerikaanse media melden dat hij lichte koorts heeft.

De president wordt met een helikopter naar het Walter Reed Military Medical Center gebracht, op zo'n 10 kilometer van zijn ambtswoning. Hij zal de komende dagen vanuit het ziekenhuis werken, zegt een woordvoerder van het Witte Huis.

Eerder op de dag werd bekend dat Trump (74) en zijn vrouw Melania zijn besmet met het coronavirus. Hij heeft een experimentele behandeling met antilichamen gekregen. Volgens zijn arts is hij vermoeid, maar opgewekt.

Presidentscampagne

In verband met Trumps besmetting zijn al zijn campagnebijeenkomsten voor de presidentsverkiezingen uitgesteld of omgezet in online evenementen. Het Witte Huis heeft laten weten dat hij gewoon zal meedoen aan de verkiezingen op 3 november.

Trumps Democratische tegenstander Joe Biden is niet besmet. Hij is sinds het nieuws over Trump twee keer getest en beide tests vielen negatief uit. Ook Trumps vicepresident en running mate Mike Pence heeft het virus niet.