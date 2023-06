Blessure Herlings erger dan gedacht, motocrosser zet wereldtitel uit zijn hoofd

Tegen het einde van de eerste manche van de grand prix van Duitsland gaat Herlings over de kop. Vanwege nekklachten kan hij niet van start in de tweede heat. - NOS

Herlings zegt dat hij met de plaats van de breuk nog geluk heeft gehad. "Als de breuk twee centimeter naar rechts was, had ik nu door een rietje gegeten", zegt hij.

Eerder dit jaar zette Herlings het recordaantal GP-zeges in de MXGP en MX2 op zijn naam met 102. Ondanks die vele overwinningen werd hij 'slechts' tweemaal wereldkampioen in de koningsklasse, in andere jaren gooiden blessures roet in het eten.

Momenteel staat hij tweede in de WK-stand, met bijna zeventig punten achterstand op de Spanjaard Jorge Prado. "De wereldtitel is weg", beseft Herlings. "Door het missen van de komende vier GP's mis ik te veel punten. Ik ben altijd een optimist, maar het is gewoon niet realistisch."