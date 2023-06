Hassan loopt ook marathon van Chicago, ondanks korte voorbereiding: 'Zie het als uitdaging'

En die tijd heeft de 30-jarige Hassan niet, aangezien ze in augustus eerst haar opwachting maakt bij de WK atletiek in Boedapest. Ze is van plan om in de Hongaarse hoofdstad op de 5.000 en 10.000 meter uit te komen, de afstanden waarop ze regerend olympisch kampioene is.

Sifan Hassan is van plan om na haar succesvolle debuut in Londen ook deel te nemen aan de marathon van Chicago op 8 oktober. De topatlete ziet haar deelname aan de race vooral als een uitdaging.

Hassan denkt er bovendien over na om op de WK ook in actie te komen op de 1.500 meter. Dat is de afstand waarop ze in Tokio olympisch brons won.

De nieuwsgierigheid naar haar eigen kunnen, met minder voorbereidingstijd, is voor Hassan een drijfveer. "Ik ben benieuwd wat er gebeurt als die periode korter is, dat ik minder trainingskilometers in de benen heb. Voor een marathon is zo'n korte periode eigenlijk niet genoeg."

Hassan liep op 23 april in Londen haar eerste marathon. Ze kwam toen sensationeel als eerste over de finish en verbeterde met een tijd van 2.18.33 het Nederlands record met ruim vier minuten.