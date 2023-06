Verdachte steekincident Albert Heijn werd niet opgenomen op Curaçao

Jamel L., de man die opgepakt werd na een fataal steekincident bij een Albert Heijn-filiaal in Den Haag gisteren, kon een opgelegde psychische behandeling op Curaçao niet uitzitten omdat een aangewezen inrichting hem niet wilde opnemen omdat hij te gevaarlijk was. Waarom hij niet naar een tbs-kliniek is overgeplaatst in Nederland is niet duidelijk.

Net als in Nederland en Groot-Brittannië werd L. ook meermaals veroordeeld voor geweldsmisdrijven en bedreigingen op Curaçao.

Eerdere geweldsincident

Jamel kreeg tien maanden cel opgelegd na een gewelddadig incident met zijn buurman en neef Oswin die hij ervan beschuldigde iets uit zijn auto te hebben gestolen. Dat had hij 'via een satelliet' gezien, zei hij.

Omdat Jamel zo agressief wordt, duikt Oswin onder met zijn gezin. Wanneer hij terugkomt om wat kleren op te halen, gaat het mis. Jamel valt zijn neef aan met een machete. Oswin pakt een pistool en schiet Jamel twee keer in de borst. Oswin moet een jaar de cel in, Jamel tien maanden met aftrek van voorarrest.

En hij moet zich laten behandelen in de Capriles-kliniek. Maar die weigert: ze achten L. te gevaarlijk. De Capriles-kliniek is een pychiatrisch ziekenhuis en heeft niet de beveiliging van een tbs-kliniek en kon daarom de veiligheid van het personeel niet waarborgen.

Daardoor kon L. terugkeren naar de buurt die hij terroriseerde, tot afgrijzen van zijn oude buren, die allemaal familie van elkaar zijn.

'Ernstige realiteitsstoornissen'

Dat L. ontoerekeningsvatbaar en levensgevaarlijk was, blijkt ook uit een uitspraak van de Curaçaose rechter in 2018. Die rechter oordeelde dat er een duidelijke relatie was tussen zijn stoornissen en verschillende gepleegde delicten in 2016 en 2017.

In dat vonnis is het oordeel van psychiater die L. onderzocht opgenomen. Die psychiater noemde L. "een chronisch psychotische man met paranoïde wanen" en "ernstige realiteitsstoornissen".

"Zijn waangedachten hebben een absoluut waarheidsgehalte voor hem en zijn niet te corrigeren. Ieder ziektebesef ontbreekt. Betrokkene wordt in ernstige mate gevaarlijk geacht. Zijn dreigementen dienen zeer serieus genomen te worden. Hij wordt in staat geacht deze uit te voeren zodra hij dit vanuit zijn waanwereld gerechtvaardigd acht. Dat heeft hij in het verleden bewezen", staat er in de beschikking.

De kans dat L. opnieuw in de fout zal gaan, is groot, oordeelde de psychiater. Het is niet duidelijk waarom L. niet naar Nederland is gestuurd. In het Caribische deel van het Koninkrijk zijn geen tbs-klinieken. Het is tegelijkertijd niet zo dat iedere tbs-maatregel die wordt opgelegd op de eilanden moet worden uitgezeten in Nederland.

Nederland heeft ook baat bij een tbs-kliniek op een van de eilanden. Den Haag is verantwoordelijk voor de uitvoering van straffen op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius. Deze eilanden zijn speciale gemeenten van Nederland en vallen onder direct Haags gezag.

De verschillende ministers van Justitie van de landen in het koninkrijk willen graag één tbs-kliniek voor alle eilanden, vooral vanwege de kosten. Dat is nog niet gelukt.