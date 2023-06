Wielrenners Eenkhoorn en Van den Berg staan voor debuut in Tour de France

Pascal Eenkhoorn zal over ruim een week debuteren in de Tour de France. De regerend Nederlands kampioen op de weg is opgenomen in het achtkoppige team van de Belgische Lotto Dstny.

De 26-jarige Eenkhoorn won onlangs het bergklassement van de Ronde van Zwitserland, de traditionele opwarmer voor de Tour de France. Hij maakte bij de Giro d'Italia van 2022 zijn debuut in een grote ronde (62ste plaats in het algemeen klassement).