Weer klacht over gedrag van onderwijsminister Wiersma

Er is opnieuw geklaagd over het gedrag van minister Dennis Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs. Het ministerie bevestigt dat tijdens een werkbezoek van Wiersma twee mensen een gesprek met de minister als onplezierig hebben ervaren.

De VVD-minister was vorige week maandag in Bussum bij een symposium over 25 jaar praktijkonderwijs. Hij praatte daar ook met de organisatie over aanpassing van het programma. Dat gesprek is door twee betrokkenen als onplezierig ervaren. Na dat gesprek heeft de organisatie contact opgenomen met het ministerie.

Wiersma kwam eerder in het nieuws vanwege onheus gedrag tegen zijn medewerkers. Hij heeft diverse keren beterschap beloofd. Wiersma, die eerder Kamerlid was voor de VVD, bood vorige maand de VVD-fractie excuses aan voor zijn gedrag. En ook op het VVD-congres erkende hij vorige maand dat hij fouten had gemaakt en dat hij te fel is geweest.

Het ministerie zegt dat Wiersma na het incident van vorige week direct contact heeft opgenomen met de organisatie. "Uiteraard is hij graag bereid om daar met de betrokkenen het gesprek over te voeren." De minister is sinds vrijdag ziek en heeft daarom een bezoek aan India afgezegd.