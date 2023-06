Deel supermarktpersoneel zegt nee tegen cao met 10 procent meer loon

Vakbondsleden van FNV hebben in meerderheid het voorstel voor een nieuwe supermarkt-cao afgewezen. Volgens dat voorstel krijgen medewerkers op 1 september 10 procent meer loon.

57 procent van de stemmende FNV-leden vond het eindbod niet voldoende. Leden van vakbond CNV stemden wel in, met 79 procent.

Volgens Daniëlle Wiek van FNV Handel zijn haar leden niet zozeer ontevreden met de loonsverhoging, maar wel met de aanvullende voorwaarden waar te weinig aan zou veranderen. FNV-leden zouden willen dat er meer gedaan werd aan de werkdruk, de zondagstoeslagen moeten omhoog en de jeugdlonen voor werknemers tot 21 jaar moeten verdwijnen.

Ook vindt een deel van de leden dat de loonsverhoging te laat in gaat.

'Goed loonbod'

Eerder noemde de FNV de loonsverhoging van 10 procent "een goed loonbod". Toch werd het cao-voorstel met een neutraal advies voorgelegd aan de leden.

De vakbond gaat nu in gesprek met de leden om te horen wat ze willen dat er nu concreet gebeurt. Daarbij sluit FNV het voeren van acties niet uit als werkgevers niet over de brug komen.

Het Vakcentrum, dat onderhandelt namens de supermarkten over de cao, laat geen ruimte over voor nieuwe onderhandelingen. "Ik ben blij dat CNV-leden het akkoord hebben goedgekeurd, daarmee hebben we nu een cao", zegt Patricia Hoogstraaten van het Vakcentrum.

Opnieuw praten met de FNV is volgens haar dan ook geen optie. "Een eindbod is een eindbod en dat is een bod waar we trots op zijn."