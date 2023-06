Tot bijna 20 jaar cel voor uitvoerig geplande moord op echtgenoot

De echtgenote van een man die in 2020 werd vermoord in het Zuid-Hollandse dorp Oud Ade, is veroordeeld tot bijna twintig jaar cel. Haar Franse minnaar en de Fransman die de moord uitvoerde kregen een iets lagere celstraf opgelegd. De rechtbank in Den Haag zegt dat de drie "kil en nietsontziend" te werk gingen.

De man die werd vermoord is de 66-jarige Mimoun Bergoual, een ondernemer. Zijn lichaam werd gevonden op 29 december 2020. Die ochtend had zijn 40-jarige vrouw zich bij de politie gemeld met de mededeling dat zij en haar man slachtoffer waren geworden van een woningoverval.

Een paar maanden later werd de vrouw aangehouden. Uit onderzoek bleek dat ze een verhouding had met een 25-jarige Fransman. De twee appten en belden ruim een jaar lang over manieren om Bergoual te doden. Het was hen volgens de rechtbank te doen om zijn aanzienlijke erfenis. Op internet werd gezocht naar doodsoorzaken, onopgeloste moorden en dodelijk gif, dat ook werd gekocht.

Buurman

De Franse minnaar schakelde een 33-jarige landgenoot in om de moord uit te voeren. Die werd door zijn buurman in de nacht van de moord vanuit Frankrijk naar Nederland gereden. In de tussentijd vertelde de vrouw waar haar man precies in huis was. Zij zorgde ervoor dat de dader het huis binnenkwam, waarna Bergoual werd vermoord.

Na nog geen uur vertrok de 33-jarige uitvoerder weer naar Frankrijk, samen met zijn buurman. Die is vrijgesproken, omdat er volgens de rechtbank geen aanwijzingen zijn dat hij wist wat zijn landgenoot van plan was.

De rechtbank neemt het de vrouw kwalijk dat ze sporen probeerde uit te wissen en dat ze wisselende verklaringen aflegde. Zij en de minnaar kregen de hoogste straffen opgelegd. De 40-jarige vrouw is veroordeeld tot negentien jaar en negen maanden cel, haar minnaar tot negentien jaar en zes maanden. De 33-jarige dader moet 18,5 jaar de cel in. De straffen komen grotendeels overeen met de eisen van het Openbaar Ministerie.