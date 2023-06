Tweede Kamer vernietigde documenten over onderzoek kabinetsformatie

De vertrouwelijke gespreksverslagen zijn opnieuw relevant geworden nadat Nieuwsuur onthulde dat er al vanaf het begin van de kabinetsformatie gesproken werd over de positie van het toenmalige CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Doordat de documenten verwijderd zijn, is het onduidelijk of ooit kan worden gecontroleerd wat door hoofdrolspelers uit de formatie is gezegd tijdens de evaluatie ervan.

De interviews werden vorig jaar afgenomen door vier wetenschappers, die de kabinetsformatie in opdracht van het presidium van de Tweede Kamer evalueerden. De voorwaarden voor het onderzoek staan in de zogeheten aanbestedingsleidraad, die is ingezien door Nieuwsuur. Daarin staat beschreven: "De Tweede Kamer wordt eigenaar van het rapport en alle bijbehorende content." Desondanks blijken de gespreksverslagen vernietigd te zijn.

Vertrouwelijke geluidsopnames en gespreksverslagen van interviews met hoofdrolspelers in de kabinetsformatie van 2021 zijn recent vernietigd door de Tweede Kamer. Dat bevestigt een woordvoerder van het parlement na onderzoek door Nieuwsuur. De voorwaarden die de Tweede Kamer zelf stelde aan het onderzoek schrijven juist voor dat het parlement verantwoordelijk is voor alle "content" die bij het onderzoek hoort.

Niet alleen premier Mark Rutte, die het aanvankelijk ontkende, sprak destijds over Omtzigt. Ook verkenners Annemarie Jorritsma (VVD) en Kajsa Ollongren (D66) typeerden Omtzigt op hun tweede werkdag in een vertrouwelijk gesprek met oud-Kamervoorzitter Khadija Arib al als "een probleem" en "een risico voor de stabiliteit van een toekomstig kabinet".

De verkenners gaven afgelopen maandag toe dat ze het al aan het begin van de kabinetsformatie over Omtzigt hadden gehad. In een brief aan de Tweede Kamer schrijven ze dat er "gedurende de verkenning, met het oog op coalitievorming, is stilgestaan bij de positie van het CDA en dat in die context de naam van de heer Omtzigt is gevallen". Maar waarom ze het zelf geagendeerd hebben, lichten ze niet toe.

Vandaag vergadert de Tweede Kamer over een mogelijke hoorzitting met de voormalige verkenners Jorritsma, Ollongren, Tamara van Ark (VVD) en Wouter Koolmees (D66). Ook oud-Kamervoorzitter Khadija Arib (PvdA) kan een uitnodiging verwachten voor het gesprek. Zij heeft tot dusver niet gereageerd op het verzoek om een schriftelijke toelichting. Veel Kamerleden eisen tekst en uitleg over wat de verkenners precies besproken hebben over Omtzigt, wanneer en met wie.

De gespreksverslagen werden vorig jaar gemaakt door de dienst Verslag en Redactie van de Tweede Kamer, voor een onderzoek naar de kabinetsformatie. Dat werd uitgevoerd door het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG), dat verbonden is aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Op verzoek van het CPG werden de gespreksverslagen en geluidsopnames bewaard tot de publicatie van het eindrapport, op 21 februari van dit jaar. De Tweede Kamer bevestigt dat drie weken later, op 14 maart, het onderzoeksmateriaal is vernietigd.