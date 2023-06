Utrecht maakt het beleggers nog lastiger om huizen op te kopen: grens naar 587.000 euro

Utrecht maakt het beleggers weer een stukje lastiger om een woning te kopen en die direct te verhuren. Vanaf 1 juli wordt de zogenoemde opkoopbescherming in de stad uitgebreid naar alle woningen met een waarde tot 587.000 euro. Daarmee valt zestig procent van de koopwoningen in Utrecht onder de opkoopbescherming, meldt RTV Utrecht.

Utrecht is een van de zestien gemeenten in Nederland die vorig jaar opkoopbescherming invoerden. De gemeenten willen zo voorkomen dat beleggers slechts voor het geld panden opkopen en doorverhuren. Op die manier maken beleggers het voor starters op de huizenmarkt moeilijker om een betaalbare woning te vinden. Bovendien drijven beleggers de huizenprijzen op door tegen elkaar op te bieden.

Zelf wonen

In zestien gemeenten geldt nu opkoopbescherming voor goedkope en middeldure woningen. Soms voor de hele stad, zoals in Utrecht en Nijmegen, soms voor bepaalde buurten zoals in Wageningen, Diemen en Arnhem. Bovendien is een zelfbewoningsplicht ingevoerd. Huizenkopers moeten het pand in kwestie zelf gaan bewonen en beloven dat ze de woning tenminste vier jaar niet verhuren. De boetes voor overtreding lopen op tot rond de 20.000 euro.

Uit onderzoek bleek eerder deze week dat de maatregel werkt, in ieder geval in de zestien wijken in Rotterdam waar de opkoopbescherming is ingevoerd. Daar wordt een groter deel van de beschikbare woningen gekocht door starters. Voordat de opkoopbescherming werd ingevoerd, werd 35 procent van de woningen in Rotterdam opgekocht door beleggers. Dat daalde tot 10 procent na invoering van de regel. In de Rotterdamse wijken waar het opkoopverbod niet gold, was die daling er niet.

Grens opgetrokken

In de stad Utrecht is er geen onderzoek gedaan. Toch trekt de gemeente de grens voor opkoopbescherming nu op. Tot nu toe gold die voor woningen tot 440.000 euro, Vanaf volgende maand vallen alle woningen tot een WOZ-waarde van 587.000 euro onder de regeling.