Echtpaar schenkt Singer Laren een Mondriaan en nog 32 schilderijen

Museumdirecteur Jan Rudolph de Lorm raakte zo'n tweeënhalf jaar geleden in gesprek met het echtpaar over het idee om een tentoonstelling te organiseren rondom hun verzameling. Pas later kwamen zij met het idee om werken aan het Singer te schenken.

De Lorm zegt "dolblij" te zijn met de schenking. "Het is een enorme upgrade voor de collectie."

Vooral het schilderij van Piet Mondriaan, Anemonen in een vaas, vindt hij een aanwinst, want een Mondriaan had het museum nog niet. "Het is echt een missing link en een prachtig werk", zegt De Lorm. Het stilleven is geen abstract werk, maar stamt volgens de directeur uit Mondriaans spirituele fase. "Hij was toen heel erg bezig met de natuur."

Ook heeft het museum dankzij de schenking nu vroeg werk van Kees van Dongen. "Met Schovenbindsters brak hij door", zegt De Lorm. Andere nieuwe schilderijen zijn Femme à la rose van Kees van Dongen, Maannacht van Jan Sluijters en Dans orientale van Leo Gestel.