FC Twente begint Europese avontuur tegen Hammarby uit Zweden

FC Twente kent zijn eerste Europese tegenstander in het nieuwe seizoen. De loting koppelde de Tukkers in de tweede voorronde van de Conference League aan het Zweedse Hammarby IF, de club van mede-eigenaar Zlatan Ibrahimovic.

Op donderdag 27 juli is de eerste wedstrijd in de Grolsch Veste, op 3 augustus is de return in Stockholm.

FC Twente moet als winnaar van de play-offs in totaal drie voorronden overleven om in het hoofdtoernooi terecht te komen. De ploeg van de nieuwe trainer Joseph Oosting treft met Shaquille Pinas (ex-ADO Den Haag) een Nederlander bij de middenmoter uit de Zweedse competitie.

PSV en AZ in de volgende ronde in actie

PSV (Champions League) en AZ (Conference League) komen pas in de derde voorronde in actie, Ajax (Europa League) begint eind augustus aan zijn Europese seizoen in de play-offronde.

Landskampioen Feyenoord is als enige rechtstreeks geplaatst voor een hoofdtoernooi, als het in september deelneemt aan de groepsfase van de Champions League.