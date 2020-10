Van Hooijdonk jr. schittert weer bij koploper NAC

NAC had ook na rust het betere van het spel en kwam in het slotkwartier dankzij een intikker Van Hooijdonk op 3-0. Nick Venema, die eerder met een harde volley de paal al had getroffen, maakte de 4-0 door de bal langs doelman Dominik Kotarski in de korte hoek de schieten.

Van Hooijdonk deelt dankzij zijn drie goals nu met Elías Már Ómarsson van Excelsior de koppositie van de topscorerslijst. Beiden staan op zeven goals.

NAC komt dankzij de zege op 18 punten uit 6 wedstrijden. Jong Ajax is de nummer 14 met 6 punten uit 6 wedstrijden.