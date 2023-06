Ontuchtverdachte Kanjer Wens stuurt op zitting advocaten weg

Een 55-jarige man uit Almere, die wordt verdacht van ontucht met twaalf jongens, moet binnen een week een nieuwe advocaat vinden. Dat heeft de rechtbank in Lelystad bepaald, nadat de man zelf tijdens de rechtszitting vanochtend zijn twee advocaten had weggestuurd.

De zaak draait om Peter V., voormalig directeur van de stichting Kanjer Wens. Die stichting probeerde de wensen te vervullen van ernstig zieke kinderen. In januari 2020 werd V. voor het eerst opgepakt, toen op verdenking van ontucht bij twee minderjarige jongens.

In juni 2021 werd hij opnieuw aangehouden. V. wordt ervan beschuldigd dat hij ten minste twaalf jongens heeft misbruikt. De zedendelicten hadden volgens het Openbaar Ministerie plaats van 2006 tot en met 2021 in diverse plaatsen in het land. De stichting Kanjer Wens is ontbonden.

De rechtbank wil dan binnen drie maanden de zaak alsnog oppakken. De verdachte blijft gedurende die tijd vastzitten, meldt Omroep Flevoland.

Volle tribune

De rechtszaal zat vanochtend vol met slachtoffers, familieleden, rechercheurs en pers. Direct bij aanvang van de zitting verzocht V.'s advocaat Saskia Hoogenraad de rechtbank om de zaak uit te stellen. Zij wees erop dat een aantal dvd's met twee verhoren niet zijn 'uitgeluisterd' door de verdediging. Maar de rechtbank verwierp het verzoek tot uitstel.

De verdachte reageerde direct. "De rechtbank onderschat hoe belangrijk ik deze punten vindt", aldus V. "Ik ga over alles verklaren, maar pas na een gedegen voorbereiding met mijn advocaten. Dan rest me niets anders dan ze nu naar huis te sturen."

Dit zegt Peter V. zelf vanochtend in Lelystad: