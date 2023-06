Zonnekalender langs de Waal: archeologen ontdekken 'Stonehenge van Nederland' bij Tiel

In totaal zijn er een miljoen voorwerpen opgegraven. Onder de vondsten bevindt zich een glazen kraal, de oudste ooit in Nederland gevonden. De kraal blijkt afkomstig uit Mesopotamië. De onderzoekers zien dit als bewijs dat er toen al contact was tussen bewoners van beide regio's.

Een bijzondere historische ontdekking in Tiel: archeologen hebben hier een 'openluchtheiligdom' gevonden van zo'n 4000 jaar oud, zo maakten ze vandaag bekend. Het complex was drie voetbalvelden groot en mensen kwamen er waarschijnlijk samen voor offers, begrafenissen, feesten en rituelen. De onderzoekers spreken zelf over een "spectaculaire vondst die uniek is voor Nederland".

Grootste archeologische project ooit in Nederland

Aan de presentatie van de resultaten, vandaag in Tiel, is een van de grootste archeologische projecten in Nederland ooit voorafgegaan. In 2017 is begonnen met de opgravingen in de uiterwaarden van de Waal.

"In totaal is er gezocht in een gebied van circa 22 hectare groot. Een ongekend groot gebied voor archeologisch onderzoek in ons land", zegt Ilse Schuuring, gemeentelijk archeoloog van Tiel. De oudste vondsten dateren naar schatting uit 2500 voor Christus.