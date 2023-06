Vanavond op tv: Landbouwonderhandelingen geklapt • Groene stroom uit Marokko?

LTO uit landbouwonderhandelingen

Boerenorganisatie LTO stapte gisteravond uit de onderhandelingen over het landbouwakkoord. Na zo'n acht maanden overleg zijn de gesprekken over het akkoord geklapt. LTO-voorzitter Sjaak van der Tak spreekt van een moeilijk besluit maar er is volgens hem niet genoeg gedaan om boeren perspectief te bieden. "Het blijft steken in intenties en van intenties kunnen onze boeren niet leven".

Het overleg was de afgelopen maanden een heel voorzichtig spel, waarbij vooral de boeren zich elke keer weer afvroegen; moeten we blijven of moeten we breken? Zie hier de korte reconstructie die we maakten, tot de avond dat het klapte: