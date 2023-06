Leger Uganda redt zes mensen die werden ontvoerd bij aanval op school

Het leger van Uganda heeft zes mensen gered die vorige week werden ontvoerd bij het bloedbad op een middelbare school in het westen van het land. Drie van hen zijn scholieren. De andere drie zijn een vrouw met twee kinderen, die buiten de school werden ontvoerd.

Drie andere gekidnapte scholieren zijn nog niet in veiligheid. Bij de reddingsactie werden volgens het leger twee strijders gedood. Ook zijn er wapens in beslag genomen.

Vrijdagavond bestormden rebellen van de Allied Democratic Forces (ADF) een school vlak bij de grens tussen Uganda en de Democratische Republiek Congo. De aanval kostte het leven aan 42 mensen, voornamelijk scholieren.

Een groep jongens werd door de rebellen opgesloten in een slaapzaal, die daarna in brand werd gestoken. Meisjes werden in hun slaapzaal aangevallen met geweren en kapmessen.

De ADF opereert vanuit Congo en wordt gelinkt aan terreurorganisatie Islamitische Staat.

Onherkenbaar verminkt

De meeste lichamen die werden gevonden in de jongensslaapzaal zijn door de brand onherkenbaar verminkt. De autoriteiten gebruiken dna-tests om hen te identificeren.

In Uganda zijn vanwege de aanval twintig verdachten gearresteerd, onder wie de directeur van de school. Het is nog niet duidelijk waar hij van wordt verdacht.

In het westen van Uganda strijden zo'n 120 gewapende groepen en milities om de macht. In het grensgebied tussen Congo en Uganda zijn geregeld aanslagen, waarbij sinds het voorjaar van 2022 volgens de Verenigde Naties honderden burgerdoden zijn gevallen.