Paris Saint-Germain, met Bakker weer in de basis, maatje te groot voor Angers

Paris Saint-Germain heeft vrijdagavond een simpele 6-1 zege geboekt op Angers. Het was de vierde winstpartij op rij voor de landskampioen, die de eerste twee competitieduels verloor.

Voor het duel stonden beide ploegen op negen punten na vijf duels, maar van een gelijke strijd was al snel geen sprake in het Parc des Princes-stadion.

Al na zeven minuten knalde rechtsback Alessandro Florenzi fraai de 1-0 in de kruising en vlak voor rust maakte Neymar na een knappe actie van Kylian Mbappé er 2-0 van. De Braziliaan zorgde er vlak na rust al snel voor dat de wedstrijd gespeeld was door ook de 3-0 te maken.

Assist voor Bakker

Voor Mitchel Bakker, die voor het vierde duel op rij een basisplaats had bij de Parijzenaars, bleek het ook een mooie avond. Nadat Angers wat terug had gedaan via Ismaël Traoré bediende de 20-jarige Purmerender ploeggenoot Julian Draxler voor de 4-1.

Idrissa Gueye en Mbappé tilden daarna de score nog verder op. Dankzij de zege klimt PSG weer wat plaatsen op de ranglijst en staat het nu tweede op een punt van koploper Stade Rennes.