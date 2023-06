Landbouwoverleg geklapt, partijen willen niet verder praten zonder LTO

Er wordt niet verder onderhandeld over een landbouwakkoord. Volgens de overgebleven partijen aan de zogenoemde 'hoofdtafel' is het zonder de grootste landbouworganisatie niet geloofwaardig meer om door te praten. Daarom is besloten het proces te stoppen.

Minister Adema sprak sinds december met verschillende partijen over de toekomst van de landbouw tot 2040. Het ging over veranderingen die moeten worden doorgevoerd om te komen tot een halvering van de stikstofuitstoot in 2030.

Gisteren besloot LTO Nederland uit de onderhandelingen te stappen, omdat er te weinig perspectief zou worden geboden aan de boeren. Voorman Van der Tak zei vanmorgen dat hij wel bereid is om in de tweede helft van het jaar weer te overleggen, "maar niet over dit landbouwakkoord".