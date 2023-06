Crowdfunding voor herstel monument overleden kankerpatiënten Dronten

Om het vernielde monument voor overleden kankerpatiënten bij Dronten te herstellen, is een inzamelingsactie gestart. De bedoeling is dat de crowdfunding een bedrag van 200.000 euro oplevert.

Het initiatief van de actie komt van Norbert Dikkeboom, wiens vaders naam op een van de vernielde glazen panelen stond. Dikkeboom doet dat in samenwerking met KWF Kankerbestrijding, meldt Omroep Flevoland.

Afgelopen maandag ontdekte een stel dat een dierbare kwam herdenken dat het overgrote deel van het monument in het Wilhelminabos was vernield. In totaal werden 65 van de in totaal 67 glazen panelen waarop de namen van 20.000 overledenen staan, kapotgeslagen. De politie sprak van pure vernielzucht.

Dit moet hersteld

"Een enorme klap voor de nabestaanden, die hier die naam van hun dierbare nog eens konden lezen. Een aandenken, een gedenkplaats", reageert Norbert Dikkeboom op de actiepagina. "Dit moet hersteld worden, het liefst zo snel mogelijk." Inmiddels is meer dan 23.000 euro binnen.

Oneerlijke strijd

Het is nog onduidelijk of het huidige monument wordt hersteld of dat voor een nieuw monument wordt gekozen. Donateurs reageren vaak emotioneel op de actiepagina. Een vrouw schrijft dat ze geld geeft omdat haar man op 34-jarige leeftijd overleed en vereeuwigd stond op de panelen. "Het is bizar om te zien dat het nu vernield is. Ik hoop dat het snel vervangen kan worden."

Een ander schrijft: "Dit mag nooit meer gebeuren. Onze geliefden die we hebben verloren in een oneerlijke strijd tegen kanker, verdienen een eervolle plek waar hun namen bij elkaar staan. Zo kunnen we laten zien dat wij ze nooit zullen vergeten; en hoe zij hebben gestreden tegen deze vreselijke ziekte."

KWF heeft aangifte gedaan van vernieling, de politie heeft nog geen aanhoudingen verricht.

Dit zijn beelden van de vernielingen: