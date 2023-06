Jumbo-Visma weet sprinttalent Kooij te behouden: 'Past perfect in onze strategie'

Olav Kooij blijft toch bij Jumbo-Visma. Het sprinttalent tekende tegen alle verwachtingen in een nieuw contract, tot en met 2025.

Over de toekomst van de 21-jarige Kooij werd de laatste maanden hevig gespeculeerd, omdat Jumbo-Visma in de grote rondes de voorkeur zou geven naan klassementsrenners. Kooij had een aflopend contract en voerde ook gesprekken met andere ploegen.

Open en eerlijk

"We zijn open en eerlijk naar elkaar geweest over de mogelijkheden en onmogelijkheden", zegt sportief directeur Merijn Zeeman. "Iedereen kent de sterke punten van ons team en onze renners. Samen kijken we naar onze resultaatdoelen, maar ook de groei van onze renners is van vitaal belang. Ik ben blij dat Olav het nog steeds eens is met deze filosofie."

Jumbo-Visma postte een filmpje, waarin Jonas Vingegaard en Christophe Laporte aanvankelijk een afscheidsboodschap aan het inspreken waren voor Kooij.