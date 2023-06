LTO wil later dit jaar weer om tafel, 'maar niet over dit landbouwakkoord'

LTO Nederland is misschien bereid om "in de tweede helft van het jaar" verder te praten met het kabinet. "Wij zijn een gematigde organisatie, die altijd bereid is om weer het overleg te zoeken", zei voorzitter Sjaak van der Tak in het NOS Radio 1 Journaal. Maar wat "dit landbouwakkoord" betreft is het definitief klaar.

Gisteravond stapte de grootste boerenorganisatie uit de onderhandelingen met het kabinet. Vanmorgen is er nog een overleg tussen landbouwminister Piet Adema en de overgebleven partijen aan de 'hoofdtafel'. Daarin wordt besproken wat het vertrek van LTO betekent.

Van der Tak liet vanmorgen weten dat hij definitief niet verder wil praten over wat er nu op tafel ligt. Hij wees erop dat hij al eerder zei dat het deze week hom of kuit zou zijn, de week waarin duidelijk moest worden of het zin heeft om door te onderhandelen en dat dat dus niet het geval is. "Hier blijft het bij", zei hij in het tv-programma Goedemorgen Nederland.

Bij de NOS legde hij uit dat hij er enorm van baalt dat het is mislukt, maar dat het stuk dat er nu lag volgens hem te weinig perspectief bood aan de boeren. Hij vond het aan harde afspraken ontbreken. "Van intenties kunnen ze niet leven."

Belangrijk struikelblok is wat hem betreft "het verduurzamen van producten, waardoor die duurder worden. Dat betekent dat boeren geen verdienmodel meer hebben."

Adema zei gisteravond dat het LTO aan moed ontbreekt. Volgens hem lag er genoeg op tafel: