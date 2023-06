LTO wil later dit jaar weer om tafel, Adema houdt boot af

LTO stapte gisteren uit de onderhandelingen. Maar voorman Sjaak van der Tak liet vanmorgen weten dat hij misschien "in de tweede helft van het jaar" verder wil praten over de toekomst van de landbouw. "Wij zijn een gematigde organisatie, die altijd bereid is om weer het overleg te zoeken", zei hij in het NOS Radio 1 Journaal. Maar wat "dit landbouwakkoord" betreft is het definitief klaar.

Landbouwminister Piet Adema vindt het "niet voor de hand liggend" om in de tweede helft van het jaar weer met LTO Nederland om tafel te gaan. Dat is wat hem betreft niet respectvol naar de partijen die nog wel willen door onderhandelen over een landbouwakkoord. "Dit is het moment, niet aan het eind van het jaar."

Nu boerenorganisatie LTO uit het landbouwakkoord is gestapt, gaat minister Adema van Landbouw om tafel met de overgebleven partijen om te praten over de toekomst van het akkoord. - NOS

De minister spreekt vanochtend met alle organisaties die het afgelopen half jaar aan de 'hoofdtafel' zaten. Ze bekijken wat de gevolgen zijn van het vertrek van LTO en de NAJK, de belangenbehartiger voor jonge agrariërs. Hank Bartelink van natuurorganisatie LandschappenNL zei bij aankomst dat het erop lijkt dat het landbouwakkoord nu "geklapt" is, "zonder de twee hoofdrolspelers". Hij noemde het een gemiste kans.

Van der Tak is ook bij het overleg. Hij zei voor aanvang dat de overgebleven organisaties wat hem betreft met elkaar in overleg moeten blijven. Hij stelde dat de afgelopen zes maanden van onderhandelingen in elk geval hebben opgeleverd dat er voor het eerst in decennia door verschillende partijen is gesproken over de toekomst van de landbouw. Dat is wat hem betreft "een lichtpuntje".

'Te weinig perspectief'

Van der Tak zei dat hij niet verder wil praten over wat er nu op tafel ligt en dat dat "een zwaar besluit" was. Hij wees erop dat LTO al had gezegd dat het deze week hom of kuit zou zijn "en daar houden we ons dan aan". Hij vindt dat er te weinig perspectief wordt geboden aan de boeren en dat harde afspraken ontbreken. "Van intenties kunnen boeren niet leven."

Belangrijkste struikelblok is wat hem betreft "het als eerste verduurzamen van producten als eieren en melk, waardoor die duurder worden dan in andere landen in Europa. Dat betekent dat boeren geen verdienmodel meer hebben.

Adema vindt dit zeer teleurstellend. "Dit is een hele trieste dag", zei hij. Hij vindt het vooral erg dat boeren in deze tijd, waarin allerlei veranderingen moeten worden doorgevoerd om de stikstofuitstoot te verminderen, nog steeds geen duidelijkheid hebben. "Voor hen is het echt verschrikkelijk."