Nijmegen maakt parkeren peperduur om overlast jongeren tegen te gaan

Parkeren in een deel van de Nijmeegse binnenstad wordt peperduur. Wie de auto neerzet in Benedenstad, de laaggelegen woonwijk aan de Waal, is straks 30 euro kwijt; ook de automobilist die maar twee minuten parkeert.

De maatregel moet ervoor zorgen dat de jongerenoverlast in de avonduren afneemt, meldt Omroep Gelderland. Benedenstad is een bekende hangplek in Nijmegen. Bewoners klagen al jaren over lawaai van ronkende en slippende auto's met harde muziek.

De gemeente Nijmegen streeft, zoals meer steden in Nederland, naar een autoluwe binnenstad. Maar in dit geval richt de aanpak zich specifiek op jongeren die soms in groten getale chillen op de Waalkade. Ze doen dat vooral na 23.00 uur, dan is parkeren nu nog gratis.

24 uur per dag controle

Als de gemeenteraad akkoord gaat, moet elke automobilist straks zowel overdag als 's nachts een dagkaart van 30 euro kopen om te parkeren, ongeacht hoelang er wordt geparkeerd. Met de opbrengst van de kaart wil de gemeente handhavers betalen die 24 uur per dag, zeven dagen per week gaan controleren.

De bedoeling is dat de overlastgevers schrikken van het grote bedrag en wegblijven. Ze zouden hun auto ook kunnen parkeren in een van de parkeergarages in de binnenstad. Daar kost parkeren 50 cent per uur, 14 euro per dag.

Plekje voor de deur

Bewoners van Benedenstad zijn uitgezonderd van de maatregel. Zij kunnen (blijven) parkeren op hun bewoners- of bezoekersvergunning. Wellicht dat ze straks sneller een plekje voor hun eigen deur kunnen vinden. Nu is het vaak zoeken. Op dit moment is gemiddeld tachtig procent van de parkeerplaatsen in de wijk bezet.

Nijmegen is niet de eerste gemeente in Nederland die een peperdure dagkaart voor parkeren invoert. Op een aantal drukke straten in Scheveningen en in het centrum van Den Haag betaalt de automobilist 50 euro voor een dagkaart, ongeacht de parkeerduur. Ook in de Zeeuwse gemeente Veere betalen niet-vergunninghouders 50 euro voor een dagkaart, maar dat tarief geldt alleen binnen de bebouwde kom. Iets verderop zijn parkeerterreinen die een stuk goedkoper zijn.