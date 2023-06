Casparij is 'heel erg gegroeid' bij Manchester City en klaar voor WK

Een interview met Kerstin Casparij, vleugelverdediger van Oranje en misschien wel de enige echte wingback van Nederland, een maand voor het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. - NOS

"Ik ben heel erg gegroeid, op heel veel vlakken", vertelt de 22-jarige Casparij. De Engelse Women's Super League heeft een grote impuls gekregen sinds de Europese titel van Engeland en Manchester City - dat als vierde eindigde - is op het gebied van faciliteiten sowieso wereldtop.

Het is een treetje hoger dan FC Twente, de club waar ze tussen 2020 en 2022 speelde en twee keer landskampioen werd.

"Manchester City is heel veel technisch voetbal en daarin ben ik heel veel gegroeid. Dat wilde ik ook graag, veel voetballen en veel aan de bal zijn. En ook fysiek is het allemaal net iets anders dan in Nederland. Dus ik ben een stuk fitter, ik kan een stuk meer rennen."

Enige echte wingback

En veel rennen, dat is een belangrijke eigenschap voor een zogeheten wingback. Want Casparij kan misschien wel de enige echte wingback van Nederland worden genoemd.