'Verdachte fatale steekpartij Albert Heijn Den Haag is ex-tbs'er'

De man die gisteren is opgepakt voor de dodelijke steekpartij in een Albert Heijn-filiaal in Den Haag, is een vrijgelaten tbs'er. De man was al eerder veroordeeld voor ernstige geweldsmisdrijven in binnen- en buitenland, meldt De Telegraaf op basis van bronnen binnen het Openbaar Ministerie.

De Antilliaan Jamel L. (56) staat bekend als levensgevaarlijk, schrijft de krant. L. vertrok als twintiger naar Nederland, waar hij werd veroordeeld voor zware geweldsmisdrijven en afpersing. Toen hij later naar Groot-Brittannië vertrok werd hij ook daar veroordeeld voor bedreiging met een mes en zware mishandeling. Hij werd uitgezet naar Nederland waar hij opnieuw werd opgepakt voor een geweldsmisdrijf. In Amsterdam kreeg hij een behandeling in een kliniek waarop hij weer naar Curaçao vertrok.

L. trok daarop opnieuw naar Nederland. Deze maand kwam er een nieuwe veroordeling bij, meldt De Telegraaf: ernstige bedreiging van medewerkers van de gemeente Zwijndrecht. Advocaat Michael Mantz stond L. meermaals bij en zegt in de krant te zijn geschrokken dat hij op vrije voeten is.

Toch zegt hij verbaasd te zijn dat hij gestoken heeft. Mantz beschrijft L. als verbaal heel dreigend, die complotachtig denkt en waanbeelden heeft. "Hij is een godsdienstfanaat en denkt dat hij zich inspant voor God. Ik vrees dat hij dit gezien heeft als een daad voor God", zegt Mantz.

Relatie onduidelijk

Bij de steekpartij kwam een 36-jarige vrouw uit Den Haag, een medewerkster van het Albert Heijn-filiaal, om het leven. De vrouw werd iets na openingstijd van de supermarkt neergestoken in de winkel. L. liep recht op het slachtoffer af en stak haar neer, meldt een woordvoerder van de politie. Hij werd kort daarna aangehouden op straat.

Het is nog niet duidelijk of L. en het slachtoffer elkaar kenden. De politie doet onderzoek. Albert Heijn zei in een verklaring gisteren "geschokt en verslagen" te zijn door de dood van hun medewerker. "Onze gedachten gaan uit naar familie, vrienden en collega's. Wij richten ons nu op de zorg voor onze collega's in de winkel."