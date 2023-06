Voor 100 miljoen euro per seizoen verhuist Kanté van Chelsea naar Saudi-Arabië

N'Golo Kanté is de volgende voetballer die voor een monsterlijk salaris in Saudi-Arabië gaat spelen. De Franse middenvelder (32) verruilt Chelsea transfervrij voor Al-Ittihad, waar hij ploeggenoot wordt van Karim Benzema.

Geplaagd door blessureleed speelde Kanté afgelopen seizoen slechts zeven competitieduels voor Chelsea, dat een rampseizoen kende in de Premier League. Maar daarvoor won hij zowat alles wat er te winnen viel.

Motor van stuntploeg Leicester

Zijn avontuur begon in 2015, toen Leicester City hem (net als eerder al Riyad Mahrez) wegplukte bij een club van het tweede Franse niveau. Kanté was de motor op het middenveld van de ploeg die onverwacht de Premier League won en verkaste een jaar later naar Londen.

Ook met Chelsea werd Kanté kampioen, maar ook won hij onder meer de Champions League, Europa League en het WK voor clubs. Met Frankrijk werd hij in 2018 wereldkampioen.

"Geloof niet in nepnieuws. Kanté is nu een Ittihad-speler", luidde de aankondiging van zijn nieuwe club.

Opvallend is dat de drie absolute grootverdieners in de Saudi League, Cristiano Ronaldo, Benzema en Kanté, allemaal actief waren in de EK-finale van 2016. En ook Eder, destijds de maker van de winnende goal, was tot vorig jaar in deze competitie actief.