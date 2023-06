Waarom vissers uit Urk de lokroep van drugscriminelen moeilijk weerstaan

Justitie in Denemarken maakt zich grote zorgen over de recente onthullingen rond drugssmokkel in de Noordzee, waaraan vissers uit Urk zouden meedoen. In Nederland zijn die zorgen niet helemaal nieuw, want criminelen ronselen al jarenlang in de haven van Urk. En het is te verklaren dat sommige kotters met hen in zee gaan.

Zondag meldde de Deense omroep TV2 na twee jaar onderzoek dat meerdere vissers uit Urk drugshandel faciliteren. De handel gaat als volgt: containerschepen uit Zuid-Amerika dumpen pakketten met cocaïne en een gps-zender in de Noordzee. Vissers halen die pakketten uit het water en verschepen ze naar Deense havens. Vanuit daar gaan de drugs naar Nederland of andere plekken in Europa.

Criminele verleidingen zijn in Urk groter dan ooit. Veel inwoners werken in de visserij, een sector die in zwaar weer zit. Trotse ondernemers durven de rest van het dorp niet te vertellen als hun bedrijf geldproblemen heeft, zegt historica en journaliste Eva Vriend, die veel over Urk schreef. Ze ziet dat voor sommige vissers plan B lonkt: een pakketje cocaïne uit zee vissen.

In 2018 kregen twee mannen uit Urk celstraffen van zes en drie jaar omdat ze betrokken waren bij drugshandel. Ze werkten op dezelfde manier als nu voor de Deense kust zou gebeuren.