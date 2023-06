Wekdienst 21/6: Wat is het effect van gratis kinderopvang? • Jong Oranje begint aan EK

Eerst het weer: Het wordt een droge dag. In de ochtend zijn er wolkenvelden en af en toe zon. Morgenmiddag zijn er zonnige perioden. Er waait een matige westenwind en het wordt zo'n 23 graden vlak aan zee tot lokaal 28 graden in het oosten en zuidoosten van het land.

Wat heb je gemist?

Boerenorganisatie LTO stapt uit de onderhandelingen over het landbouwakkoord. Na zo'n acht maanden overleg zijn de gesprekken over het akkoord geklapt. Volgens LTO-voorzitter Van der Tak spreekt van een moeilijk besluit maar er is volgens hem niet genoeg gedaan om boeren perspectief te bieden. "Het blijft steken in intenties en van intenties kunnen onze boeren niet leven".

Minister Adema van Landbouw vindt het "buitengewoon teleurstellend" dat LTO de onderhandelingstafel verlaat. Hij praat vandaag nog wel verder met andere partijen over een landbouwakkoord.

Ander nieuws uit de nacht

President Biden noemt de Chinese president Xi kort na topoverleg dictator: De uitspraken van Biden komen ruim een dag na de ontmoeting tussen Xi Jinping en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken. Blinken was juist in China om de relatie tussen China en de VS te stabiliseren.

Nederland lager dan buurlanden in lijst gelijkheid tussen man en vrouw: Net als vorig jaar staat Nederland op de 28ste plaats in de Global Gender Gap Index, terwijl België en Duitsland in de top 10 staan.

Ex-premier Peru opgepakt vanwege samenzwering: Ze wordt verdacht van samenzwering tegen de staat en deelname aan een couppoging door oud-president Castillo, meldt persbureau Reuters. Chávez heeft meerdere keren ontkend betrokken te zijn bij Castillo's poging om het parlement te ontbinden.

Zoekacties onderzeeboot uitgebreid, 'nog veertig uur zuurstof aan boord': Sinds zondag is er geen contact meer met de onderzeeër, die op een expeditie was naar het wrak van de Titanic. De kustwacht heeft een onderwaterrobot ingezet en het Pentagon stuurt vliegtuigen om het duikbootje te vinden.

En dan nog even dit:

Er moeten weer meer verschillende soorten dieren en planten komen. Insecten zijn daarvoor heel belangrijk. Die zijn er veel minder dan pakweg 30 jaar geleden. In de Ooijpolder, bij Nijmegen, doet Constant Swinkels veldonderzoek. Door een deel te maaien en een deel niet, kijkt hij waar de insecten blijven als de begroeiing verdwijnt. Swinkels wil weten op welke planten ze hebben gezeten, om het landschap daarop aan te passen: