VVD en D66 willen kabinetsplan wijzigen: koopwoningen niet toewijzen

"Het gaat over het vormen van een gemeenschap", zegt Grinwis. Gemeenten moeten woningen kunnen toewijzen aan jongeren die er willen blijven wonen, zegt hij. "We moeten het niet alleen overlaten aan een individu die het meeste kan bieden en daarmee de lokalo wegdrukt."

Het gaat de twee partijen alleen om bestaande koopwoningen. D66 en VVD hebben geen bezwaar tegen het toewijzen van nieuwbouwkoopwoningen, wat ook in het kabinetsvoorstel staat.

De Groot laat weten alleen in te stemmen met De Jonges voorstel als zijn amendement het haalt. "Als het niet lukt om de koopwoningen eruit te halen, stemmen wij tegen." Boulakjar laat nog in het midden wat D66 doet.

"Je hebt dan een koopwoning - waar je hard voor hebt gewerkt - en dan bepaalt een wethouder aan wie je die mag verkopen", schetst D66-Kamerlid Faissal Boulakjar. "Dat is gewoon niet goed. Het gaat om keuzevrijheid van mensen."

Ook staat in het wetsvoorstel dat gemeenten voorrang kunnen geven aan mensen met een cruciaal beroep, zoals leraren en verpleegkundigen. De Tweede kamer debatteert vandaag over het plan. D66 en VVD nemen daar alvast een voorschot op.

Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting kondigde vorig jaar zijn plan aan waarin staat dat de helft van alle koop- en huurwoningen gegund moet kunnen worden aan inwoners. Starters kunnen nu te vaak geen huis vinden in hun eigen woonplaats, vindt de minister.

Gemeenten moeten huurwoningen en nieuwbouwkoopwoningen kunnen toewijzen aan mensen die al in de gemeente wonen, maar bestaande koopwoningen niet. Dat vinden coalitiepartijen VVD en D66, die daarmee een kabinetsvoorstel over het toewijzen van woningen willen aanpassen.

Plan voor wetswijziging van De Jonge

Het gaat bij het toewijzen zowel om nieuwbouwwoningen als bestaande woningen. Bij koopwoningen zou de wetswijziging, als het aan de minister ligt, alleen gelden voor huizen die onder de Nationale Hypotheek Garantie vallen, oftewel woningen die 355.000 euro of minder kosten.

Bij huurwoningen zou het gaan gelden voor alle huizen, mits een gemeente kan aantonen dat er een tekort is in die prijsklasse. In de praktijk gaat het dan bijna uitsluitend om sociale huurwoningen.