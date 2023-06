Nederland lager dan buurlanden in lijst gelijkheid tussen man en vrouw

In de jaarlijkse ranglijst van landen waar de minste ongelijkheid is tussen mannen en vrouwen, de Global Gender Gap Index, scoort Nederland opnieuw slechter dan onder meer België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Net als vorig jaar staat Nederland op de 28ste plaats, terwijl België en Duitsland in de top 10 staan.

Het onderzoek wordt in opdracht van het World Economic Forum in 146 landen. Er wordt gekeken naar economische participatie, toegang tot onderwijs, politieke invloed en gezondheidszorg/levensverwachting. Volgens het onderzoek, dat in Nederland door de Universiteit van Amsterdam werd uitgevoerd, is 77,7 procent van de genderkloof gedicht.

Progressie stokt

Volgens het onderzoek heeft het emancipatiebeleid in Nederland de afgelopen drie jaar wel enigszins effect gehad, maar stokt die progressie in 2023. De meeste vrouwen hebben overwegend een parttimebaan (77,7 procent van de vrouwen tegenover 45,6 procent van de mannen), en bij bedrijven is slechts 13,7 procent van de topmanagers een vrouw. Ook is slechts 38 procent van de commissarissen bij beursgenoteerde bedrijven vrouw.

IJsland staat voor het veertiende jaar op rij bovenaan in de lijst. In dat land is volgens het onderzoek 91,2 procent van de ongelijkheidskloof gedicht. Ook Noorwegen, Finland en Zweden scoren zoals gebruikelijk goed. Ook Nicaragua en Namibië scoren hoog. Dat komt omdat in het onderzoek wordt gekeken naar gelijkheid en niet naar ontwikkelingsniveau of welvarendheid, zegt UVA-onderzoeker Henk Volberda. "Zo moeten vrouwen in Nicaragua en Namibië bijvoorbeeld wel werken, om het gezin te kunnen onderhouden."