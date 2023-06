President Biden noemt Xi kort na topoverleg dictator

De Amerikaanse president Joe Biden heeft zijn Chinese collega Xi Jinping een dictator genoemd. Hij deed de uitspraak tijdens een bijeenkomst om fondsen te werven in Californië.

Biden zei in zijn toespraak dat Xi zich schaamde voor de ophef rond de Chinese ballon die in februari in het Amerikaanse luchtruim vloog. "De reden waarom Xi Jinping zo van streek was toen ik die ballon naar beneden schoot is dat hij niet wist dat die ballon daar was", stelde Biden. Hij voegde toe dat "het dictators in grote verlegenheid brengt als zij niet weten wat er gebeurd is".

Opvallend moment

Het komt vaker voor dat presidenten en presidentskandidaten boude uitspraken doen tijdens bijeenkomsten om fondsen te werven. Maar toch komt de uitspraak op een opvallend moment: de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken was begin deze week juist in China om de relatie tussen beide landen te verbeteren. Hij sprak onder anderen met Xi.

Blinken was de hoogste Amerikaanse functionaris die China bezocht sinds Joe Biden begon aan zijn termijn als president. Beide partijen klonken na het bezoek iets positiever dan ervoor.

