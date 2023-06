Opnieuw explosies in regio Rotterdam

In de regio Rotterdam zijn vannacht twee explosies geweest. Niemand raakte gewond, maar er ontstond wel materiële schade.

Rond middernacht was er een ontploffing bij een woning In de Rotterdamse wijk Charlois. Door de explosie brak een ruit. De bewoners waren op het moment van het incident niet thuis, vertellen omwonenden aan Rijnmond. Een getuige zag twee jongens wegrennen. De politie heeft nog niemand opgepakt.

Rond 03:00 uur ging ook een explosief af bij de ingang van een garagebedrijf in Schiedam. Ook hier raakte alleen het pand beschadigd; een van de ramen van de voordeur sneuvelde.

Kort na deze explosie zag iemand drie mannen te voet vluchten. Ook zij zijn nog niet aangehouden.

Thuiszorg

In Amsterdam was vannacht een ontploffing bij het gebouw van een thuiszorginstelling in Amsterdam-West. Ook daar was alleen materiële schade, meldt AT5. Hoewel de thuiszorginstelling schuin tegenover een politiebureau zit, konden de daders wegkomen in de richting van een metrostation.