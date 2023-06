Opnieuw explosie bij woning in Rotterdam, geen gewonden

In de Rotterdamse wijk Charlois is opnieuw een explosie geweest. Het gebeurde rond middernacht bij een woning in de Flakkeesestraat. Door de explosie brak het glas van een raam van het wooncomplex. Volgens de politie vielen daarbij geen gewonden.

Het is al langere tijd onrustig in Rotterdam. Al maanden kampt de stad met nachtelijke explosies en achtergelaten explosieven bij woningen en winkels. Waarschijnlijk houden de ontploffingen verband met ruzies tussen rivaliserende drugsbendes. Het is niet duidelijk of de explosie van afgelopen nacht daar ook mee te maken heeft.

Vanwege de onrust in Rotterdam zijn veiligheidsmaatregelen genomen, zoals extra toezicht. Ook heeft de politie de opsporingscapaciteit uitgebreid.