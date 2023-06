Ex-premier Peru opgepakt vanwege samenzwering

Betssy Chávez, die vorig jaar zeer korte tijd premier was van Peru, is aangehouden op verdenking van samenzwering tegen de staat en medewerking aan de vermeende staatsgreep van voormalige president Pedro Castillo.

Chávez werd opgepakt in haar huis in de stad Tacna. Haar arrestatie volgt op de arrestatie van Castillo, eind vorig jaar, en andere politici die hem steunden. Castillo voerde een felle machtsstrijd met het parlement. Om een afzettingsprocedure tegen hem te voorkomen, ontbond hij per decreet het parlement. Dat stemde uiteindelijk alsnog voor zijn afzetting. Sindsdien loopt er een rechtszaak tegen hem en zit hij vast.

Chávez had onder Castillo meerdere ministerposten en werd zelfs korte tijd aangesteld als premier. Ze ontkent iets te maken te hebben met de rebellie waarvan Castillo wordt beschuldigd.

Protesten

Na de afzetting van Castillo ontstonden tussen december vorig jaar en februari dit jaar gewelddadige protesten. Daarbij kwamen meer dan zestig mensen om het leven. De slachtoffers vielen vooral bij de inheemse groepen. Castillo, die zelf van het platteland komt, heeft in de arme delen van het land veel aanhang.

Sindsdien is Dina Boluarte aan de macht, de voormalige vicepresident onder Castillo.