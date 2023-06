FDF en Agractie snappen dat LTO uit overleg stapt, coalitiepartijen teleurgesteld

Logischerwijs wordt er door verschillende belangengroepen verdeeld gereageerd op de beslissing van boerenorganisatie LTO om uit de onderhandelingen over het landbouwakkoord te stappen.

Boerenactiegroep Agractie, die eind maart al uit het overleg stapte, stelt dat "het kabinet boeren opzadelt met toerenhoge eisen en doelen. Maar als de rekening betaald moet worden, geeft het kabinet niet thuis."

Ook Farmers Defence Force, dat helemaal niet aanschoof bij de overleggen, toont begrip. "Het landbouwakkoord zou hebben moeten zorgen voor perspectief en herstel van vertrouwen, maar stond in plaats daarvan vol met vooral veel extra regelgeving voor boeren", zegt voorman Mark van den Oever tegen persbureau ANP. "Dat tekenen was de ondergang geweest voor de sector."

NAJK, de belangbehartiger voor jonge agrariërs, stapte in navolging van LTO ook uit het overleg. "Wij vinden het ontzettend jammer dat LTO eruit is gestapt, maar het is aan elke partij voor zich om hier een keuze in te maken", zegt NAJK-voorzitter Roy Meijer. "Nu ook LTO is opgestapt, betekent dit voor ons dat het proces van het Landbouwakkoord onhoudbaar is geworden."

Greenpeace: 'Mislukt experiment'

Greenpeace Nederland laat aan ANP weten dat de onderhandelingen wat hun betreft "een mislukt experiment" zijn. "Dat LTO nu opstapt maakt pijnlijk duidelijk wie de regie in handen had", stekt de milieuorganisatie. "Het is treurig nieuws voor het klimaat, de natuur en de boer. Zij hebben geen tijd meer te verliezen maar kunnen niet verder zonder regie en daadkracht van het kabinet."

In de Tweede Kamer zijn de reacties verschillend. De coalitiepartijen noemen het vooral jammer dat LTO uit het overleg is gestapt. Volgens ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis, partijgenoot van landbouwminister Adema, laat LTO een gouden kans liggen. VVD-Kamerlid Van Campen "baalt ervan" en noemt afspraken tussen de agrarische sector en de overheid cruciaal voor de toekomst.

Van der Plas: 'Logisch'

Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging heeft begrip voor het besluit van LTO. "Met alleen maar doelen en verplichtingen opleggen zonder garanties op een verdienmodel -dus inkomen- , geen garanties op langjarige ondernemerszekerheid, en vee moeten inleveren zonder dat bekend is hoe de boer verder kan, vind ik dit logisch."

GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet is kritisch op het kabinet. "Een landbouw in evenwicht met natuur en klimaat vereist een visie en leiderschap. Beide ontbreken." Zij wijst op de biologische landbouw, waarvoor er mogelijk juist een reden is om verder te onderhandelen.

Deze ochtend spreekt Adema verder met de andere organisaties die deel uitmaken van het overleg.