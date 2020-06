Dit was het weekend: natuurramp Colombia, 1 april en spannende titelrace

Een opmerkelijke situatie in het Witte Huis: Donald Trump liet de pers opdraven voor het tekenen van een decreet, maar hij vergat vervolgens het decreet ook daadwerkelijk te tekenen. De Amerikaanse president zou een beleidsplan over de handhaving van Amerikaanse handel ondertekenen, maar hield alleen een praatje voor de pers en liep toen weg.

Kunstenaar en homo-activist Gilbert Baker, de bedenker van de regenboogvlag, is in New York overleden op 65-jarige leeftijd. De vlag is wereldwijd het symbool van de homorechten. Zijn partner maakte het nieuws bekend op Twitter. Baker bedacht de veelkleurige vlag in de zomer van 1978 ter gelegenheid van de Gay Parade voor homo's en lesbiennes in San Francisco.

In Colombia zijn volgens het leger zeker 200 mensen omgekomen nadat rivieren door hevige regenval buiten hun oevers waren getreden. De overstroming was midden in de nacht van vrijdag op zaterdag en mensen werden in hun slaap overvallen door een stroom van water, modder en gesteente. Er zijn ook 400 mensen gewond geraakt en er worden nog 200 mensen vermist.

Ajax heeft de spanning in de strijd om de landstitel weer helemaal teruggebracht. De ploeg van trainer Peter Bosz was in Amsterdam oppermachtig tegen Feyenoord, al won het slechts met 2-1. De Amsterdammers staan met nog zes duels te gaan op drie punten van de koploper uit Rotterdam, die ook een beter doelsaldo heeft.

Ajax overrompelt Feyenoord en is terug in titelrace

Drie doden bij een ongeluk met een schoolbus in Zweden

Bij een busongeluk in het midden van Zweden zijn drie mensen om het leven gekomen. Er zijn veel gewonden. In de bus zaten 52 kinderen en zeven volwassenen, onder wie de buschauffeur. Minstens zes inzittenden zijn zwaargewond, van wie er twee in levensgevaar verkeren. Het is niet duidelijk wat de oorzaak is van het ongeluk. Het ongeluk gebeurde op een recht stuk weg en het was volgens de reddingsdiensten op dat moment niet glad.

Homo's in Arnhem mishandeld met betonschaar

Twee mannen die in Arnhem hand in hand over straat liepen, zijn door een groep jongeren mishandeld. Bij een van de mannen zijn er met een betonschaar tanden uit zijn mond geslagen. Het homostel liep 's nachts over straat, toen een groep van zes tot acht jongeren begon te schelden. Volgens de twee ontstond er ruzie en vielen de jongeren hen aan. De politie heeft een jongen van veertien uit Arnhem en een man van 20 uit Gennep opgepakt. De andere daders zijn nog spoorloos.