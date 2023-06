Neutrale partij moet wielrennen veiliger maken: 'Stop met naar elkaar wijzen'

"We zijn bijna drie jaar geleden begonnen hieraan te trekken met een hoop mensen", zegt Plugge. Niet lang na de horrorcrash van Fabio Jakobsen in Polen in 2020.

Na de dood van Gino Mäder , door een crash in de Ronde van Zwitserland vorige week vrijdag, werd de vraag hoe veilig het wielrennen eigenlijk is plots luider. Aan het SafeR-project, waarvoor de urgentie deze week nog maar eens duidelijk werd, wordt al langer gewerkt.

"Er komt een organisatie die aanbevelingen gaat doen om de veiligheid in het wielrennen naar een hoger plan te tillen", zegt Plugge. Momenteel zit het project in een pilotfase, per 1 januari 2024 moet de organisatie officieel aan de slag kunnen. Nog voor de start van de Tour de France zal het project worden gepresenteerd.

Plugge noemt onder meer een aantal koersorganisatoren, UCI-voorzitter David Lappartient, ASO-baas Christian Prudhomme, Soudal-Quickstep-baas Patrick Lefevre en de steenrijke Britse miljoenenploeg INEOS als initiatiefnemers van het project.

Waarom het jaren duurde voordat er een plan lag? "Het is makkelijk roepen. Maar om helder te krijgen wat kan werken, en hóé dan, duurt vrij lang. Want je wilt straks wel impact maken. En daar hebben we lang over moeten nadenken en praten, want niemand heeft de wijsheid in pacht."

Voor het project keek men onder meer bij de Formule 1 en sprak met verschillende organisaties buiten het wielrennen. "Vaak ligt veel expertise buiten de wielersport. Met name het bedrijf INEOS heeft daarin een grote rol gespeeld. Daar hebben we nu een methode voor ontwikkeld die we gaan proberen uit te rollen."