LTO stapt uit overleg over landbouwakkoord, overige partijen praten straks verder

Boerenorganisatie LTO stapt uit de onderhandelingen met het kabinet over een landbouwakkoord. Wat betreft LTO is het gewenste herstel van vertrouwen om over de toekomst van boeren te praten niet gekomen. In een verklaring op het ministerie van Landbouw spreekt LTO-voorzitter Sjaak van der Tak van "een moeilijk besluit". Van der Tak: "Het blijft steken in intenties en van intenties kunnen onze boeren niet leven". Minister Piet Adema van Landbouw vindt het "buitengewoon teleurstellend" dat LTO de onderhandelingstafel verlaat. Vandaag spreekt hij wel verder met de andere gesprekspartners die meepraten over een landbouwakkoord. De reacties van Van der Tak en minister Adema vlak na het besluit van LTO:

