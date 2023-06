LTO stapt uit overleg over landbouwakkoord

Boerenorganisatie LTO stapt uit de onderhandelingen met het kabinet over een landbouwakkoord.

Wat betreft LTO is het gewenste herstel van vertrouwen om over de toekomst van boeren te praten niet gekomen.

In een verklaring op het ministerie van Landbouw spreekt LTO-voorzitter Sjaak van der Tak van "een moeilijk besluit". Van der Tak: "Het blijft steken in intenties en van intenties kunnen onze boeren niet leven".

Minister Piet Adema van Landbouw vindt het "buitengewoon teleurstellend" dat LTO de onderhandelingstafel verlaat. Woensdag spreekt hij wel verder met de andere gesprekspartners die meepraten over een landbouwakkoord.

Toekomstperspectief

"Juist de jonge boeren willen we toekomstperspectief bieden", zei Adema. De organisatie die hen vertegenwoordigt, is nog niet gestopt met de onderhandelingen. Ook de organisatie voor biologische boeren, de natuurorganisaties en de supermarkten zitten nog aan tafel.

LTO-voorzitter Van der Tak zegt dat het kabinet de boeren onvoldoende perspectief biedt. Hij wilde niet ingaan op welke inhoudelijke punten het is stukgelopen. "Wij gaan niet pim-pam-petten over welke punten het gaat", benadrukte hij.

"De opgaven voor de boeren namen toe, en daar staat te weinig tegenover", zei Van der Tak. "Het biedt geen toekomstperspectief voor onze boeren."

Extra stappen

Eerder vandaag werd bekend dat het kabinet extra stappen in de richting van de boeren had gezet. Uit stukken in handen van de NOS bleek dat het kabinet de boeren meer vrijheid wil geven om natuurdoelen te halen en minder voor te schrijven op welke manier ze dat moeten doen.

Verder wil het kabinet zo ingrijpen in de markt dat boeren een minimumprijs krijgen voor duurzame producten, zodat ze niet bang hoeven te zijn dat hun inkomen achteruit gaat. Vanaf 2035 zouden alle producten in Nederland aan bepaalde duurzaamheidseisen moeten voldoen.

Het blijkt voor LTO dus onvoldoende te zijn. Van der Tak zegt woensdag met een nadere toelichting te komen.