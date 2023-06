België speelt 'aanvoerdersrel' van zich af, Ronaldo scoort in zijn 200ste duel

België heeft de 'aanvoerdersrel' voor even van zich afgespeeld met een overwinning. Zonder de in zijn eer aangetaste doelman Thibaut Courtois - officieel afwezig door een knieblessure - rekenden de Belgen af met de Esten (0-3) in groep F van de kwalificatie voor het Europees Kampioenschap in 2024. De Belgen traden in Tallinn aan met een elftal dat op vijf plaatsen was gewijzigd ten opzichte van de wedstrijd tegen Oostenrijk die zaterdag in 1-1 eindigde; opnieuw zonder de aan zijn hamstring geblesseerde Kevin de Bruyne, maar met een nieuwe keeper in de persoon van Matz Sells, speler van Strasbourg. Lukaku draagt weer aanvoerdersband Aanvaller Romelu Lukaku droeg weer de aanvoerdersband die inzet is geworden van een conflict met de muitende Courtois in de hoofdrol. Behalve dat Courtois vindt dat hij de band moet dragen, zou hij zich na afloop van het duel tegen Oostenrijk negatief over zijn verdedigingslinie hebben uitgelaten. Lukaku stelde de nieuwe Italiaanse bondscoach Domenico Tedesco in zijn keuze niet teleur. Binnen vier minuten scoorde de spits vlak voor rust 0-1 en 0-2 door beide keren een voorzet achter doelman Kari Hein van Estland te werken, maar de eerste treffer werd later veranderd in eigen doelpunt van verdediger Rasmus Peetson. Lukaku is nu al vijftien duels op rij trefzeker voor de Belgen. PSV-aanvaller Johan Bakayoko zorgde vlak voor het einde nog voor de 0-3.

Ronaldo gehuldigd voor zijn 200ste interland - EPA

Scoren, dat wilde Christiano Ronaldo ook wel. Hij had vooraf de wens uitgesproken om in zijn tweehonderdste interland - het meeste ooit in het internationale voetbal - op te luisteren met een doelpunt voor de Portugese ploeg. In de met 3-0 gewonnen wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina afgelopen zaterdag waren het Bernardo Silva en Bruno Fernandes (2) die voor de goals tekenden. Dit keer leek er geen enkele Portugees te scoren in het duel tegen IJsland in groep J. Maar in de blessuretijd was het toch nog raak voor Ronaldo in Reykjavik. Nadat hij eerst nog geel had gehad voor onvervalste schwalbe werd hij met een late treffer matchwinner. Zijn 0-1 van dichtbij betekent dat Portugal nu twaalf punten uit vier duels heeft.

Haaland en teamgenoot Sorloth vieren de 3-0 - EPA