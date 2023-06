Zoekacties onderzeeboot uitgebreid, 'nog veertig uur zuurstof aan boord'

De zoekacties naar de sinds zondag vermiste onderzeeboot heeft volgens de Amerikaanse kustwacht nog niets opgeleverd. Inmiddels is er internationale hulp onderweg. Ook is een onderwaterrobot ingezet en stuurt het Pentagon vliegtuigen. De tijd dringt, want er is een beperkte voorraad zuurstof aan boord. Om 19.00 uur Nederlandse tijd was er sprake van nog zo'n veertig uur aan zuurstof, zei kapitein Jaimy Frederick van de Amerikaanse kustwacht in een persconferentie. Onderzeeboot Titan was bijna twee uur onderweg naar het scheepswrak van de Titanic toen de boot het contact met het moederschip verloor. De onderzeeboot is eigendom OceanGate Expeditions, dat excursies organiseert naar het beroemde wrak. Complexe operatie Er is inmiddels een gebied van bijna 20.000 vierkante kilometer doorzocht zonder dat de onderzeeboot is gevonden, zei Frederick. Het gaat om een gebied ter grootte van de helft van Nederland. Het is nog niet duidelijk of de onderzeeboot aan de oppervlakte drijft of zich in diepere wateren bevindt. Daarom wordt er met zowel vliegtuigen als sonarboeien gezocht. De Titanic ligt op ongeveer 600 kilometer van de Canadese kust, op 3800 meter diepte. De vliegtuigen kunnen het wateroppervlakte scannen, terwijl de sonarboeien geluid kunnen waarnemen tot diep in de oceaan. Onderwaterrobot De kustwacht laat nu een onderwaterrobot die op afstand kan worden bestuurd duiken naar de laatst bekende locatie van de onderzeeboot. De robot is uitgerust met een camera. Op de kaart hieronder is te zien waar de onderzeeboot voor het laatst contact maakte met het moederschip:

Afbeelding ter illustratie - NOS

Ook de weersomstandigheden belemmeren de pogingen om de boot de lokaliseren. Het was lastig speuren door het mistige weer. Inmiddels zijn de weersomstandigheden wel verbeterd, meldde de kustwacht. Aan boord van de Titan zijn verschillende mechanismen ingebouwd waardoor de onderzeeboot bij technisch falen naar de oppervlakte kan drijven, ook als de bemanning buiten bewustzijn raakt. In de video hieronder legt Erik Hasselman, directeur van een Nederlands duikbootbedrijf, meer uit over de veiligheidssystemen in duikboten om naar de oppervlakte te komen. Het is onduidelijk of de vermiste onderzeeboot over deze veiligheidssystemen beschikt.