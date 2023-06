Tientallen doden bij opstand in vrouwengevangenis Honduras, meesten verbrand

Bij een opstand in een vrouwengevangenis in Honduras zijn zeker 41 mensen omgekomen. De meesten van hen zijn verbrand, zegt de politie. Ook raakten zeker zeven vrouwen gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Een woordvoerder van het Hondurese Openbaar Ministerie zegt dat de autoriteiten verkoolde lichamen aantroffen. Die worden nu geïdentificeerd. Familieleden van gedetineerden staan buiten de gevangenis in de hoop meer informatie te krijgen.

Volgens de plaatsvervangend minister van Veiligheid zit de georganiseerde misdaad achter de brand. Die brak vanochtend uit na gevechten tussen rivaliserende jeugdbendes.

Het gebeurde in de Centro Femenino de Adaptación Social (CEFAS), op zo'n 20 kilometer ten noordwesten van hoofdstad Tegucigalpa.

Tientallen doden

Eerder kwamen in Hondurese gevangenissen ook al gedetineerden om het leven. Zo vielen bij gevechten tussen rivaliserende bendes in een gevangenis in de stad Tela in december 2019 zeker achttien doden. Twee dagen later kwamen in een andere zwaarbeveiligde gevangenis zeker zestien mensen om.