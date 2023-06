Man uit Hoofddorp al half jaar vermist in Suriname

Een politieteam vertrekt binnenkort naar Suriname om te zoeken naar een man uit Hoofddorp die al een half jaar vermist wordt in dat land. Rishi Parmesar zou eind december vorig jaar vanuit Paramaribo naar Schiphol vliegen, maar zat niet op de vlucht.

De politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht, schrijft NH Nieuws. De Surinaamse politie heeft inmiddels iemand aangehouden, maar of deze persoon iets over de vermissing van Parmesar heeft verklaard is niet bekend.

De man van 48 werd voor het laatst gezien op de dag van zijn geplande vlucht, op een bedrijventerrein in het Surinaamse Lelydorp, waar hij een bedrijf heeft. Zijn bagage, mobiele telefoon en laptop zijn sindsdien ook kwijt, meldt de politie. Wel is op het terrein een horloge gevonden waarvan de eigenaar vooralsnog onbekend is.

Ook het tv-programma Opsporing Verzocht besteedde vanavond aandacht aan de zaak. In de uitzending werd een getuigenoproep gedaan.