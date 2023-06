Volleyballers winnen Nations League-duel met China overtuigend in Ahoy

De Nederlandse volleyballers hebben hun vijfde duel in de Nations League overtuigend gewonnen. In Ahoy waren de Nederlandse mannen in drie sets te sterk voor China: 25-19, 25-22, 25-21.

Oranje, de nummer 12 van de wereld, kwam halverwege de eerste helft op toeren tegen China (nummer 24), kwam op een 16-10 voorsprong en gaf die marge daarna niet meer weg.

In de tweede set had de ploeg van bondscoach Roberto Piazza meer te duchten van China, dat zelfs op een 19-18 voorsprong kwam. Mede door twee verwoestende smashes van Nimir Abdel-Aziz en een blok van Michael Parkinson won Nederland de set alsnog.

Abdel-Aziz blinkt weer uit

In set drie speelde Oranje bij vlagen wat nonchalant. Zo gaf het eerst een 5-0 marge weg en liet het China daarna terugkomen tot 20-20. Maar dankzij uitblinker Abdel-Aziz - topscorer met negentien punten - stelde Nederland alsnog orde op zaken.

Oranje is het 'Nederlandse blok' van de Nations League daarmee goed begonnen. Nederland won eerder deze maand bij de eerste reeks wedstrijden in Canada van Cuba en Duitsland. De wedstrijden tegen de Verenigde Staten en Argentinië gingen verloren.

In Rotterdam staan deze week nog wedstrijden tegen Polen (donderdag), Iran (zaterdag) en Servië (zondag) op het programma