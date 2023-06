Taylor Swift kondigt Europese tour aan, fans moeten inschrijven voor kaartje

Europese fans van Taylor Swift keken maandenlang reikhalzend naar het moment uit: de aankondiging van Swifts Europese The Eras Tour. Vanavond kondigde de Amerikaanse ster onverwachts 26 concerten aan in Europa.

De zangeres doet ook Nederland aan. Ze staat volgend jaar juli twee keer in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam, bijna tien jaar na haar laatste concert in de hoofdstad.

In de Verenigde Staten speelde de populaire artiest al voor meerdere afgeladen stadions. De zangeres van hits als Shake It Off, Bad Blood en Love Story was zelfs zo populair dat op TikTok al snel video's rondgingen van fans (Swifties), die op parkeerplaatsen buiten de stadions met concerten meeluisterden en zongen.

Op 12 juli aanstaande gaan de tickets voor de Nederlandse concerten in de verkoop.

Speciaal registreren

Voor fans zal het niet eenvoudig zijn om aan kaartjes te komen. Wie in aanmerking wil komen, moet zich allereerst voor 24 juni speciaal registreren bij de verkopende partij, Ticketmaster. Fans moeten daarvoor allerlei gegevens achterlaten, zoals hun telefoonnummer, e-mailadres en postcode. Het is voor het eerst dat Ticketmaster dit systeem zo grootschalig in Nederland inzet, bevestigt het bedrijf.

"We vinden het belangrijk dat tickets bij fans terechtkomen en niet bij doorverkopers of bots", reageert woordvoerder Ellen Tolsma namens het bedrijf. Met het speciale registratiesysteem hoopt Ticketmaster naar eigen zeggen te voorkomen dat de populaire concertkaartjes massaal worden opgekocht door partijen die aan doorverkoop woekerwinsten overhouden.

Zodra het registratieproces is doorlopen, is het duimen; niet alle geregistreerde fans kunnen straks daadwerkelijk rekenen op een speciale toegangscode voor de kaartverkoop. "Het is een soort uitnodiging voor de kaartverkoop, maar het is geen garantie", zegt Tolsma. Ticketmaster erkent dat de verkoop daarmee misschien "anders is dan mensen zijn gewend".

Op verzoek van Swift

De promotor van Swifts concerten in Nederland, Greenhouse Talent, denkt dat het systeem voor fans positief zal uitpakken. "Het systeem is bedoeld om data van potentiële kopers te checken", legt woordvoerder Jara de Gans uit.

Hoe dat precies werkt, wil de promotor niet zeggen. Maar volgens De Gans zitten er een aantal handelingen in de procedure waaraan kan worden getoetst of een koper een mens is. "Het is 100 procent op verzoek van de artiest om het zo te doen", benadrukt De Gans. De verkoopprocedure werkt dan ook voor alle Europese tourdata hetzelfde.

Ook de tickets zelf gaan straks met een 'extra beveiliging' over de toonbank, waardoor een papieren ticket straks niet voldoende is om bij het concert van Swift binnen te komen. Bezoekers krijgen straks een speciale QR-code te zien die bij de ingang wordt gescand. Boven de QR-code zit een bewegende banner: de code eindeloos (digitaal) kopiëren en verkopen kan dus niet.

Ticketmaster waarschuwde vanavond al dat niet iedereen die een kaartje voor Swift in Amsterdam wil, er ook een zal kunnen bemachtigen. Desondanks roept het bedrijf - net als Greenhouse Talent - fans met klem op om alleen via de officiële route kaartjes te kopen. De Gans: "Externe verkopers zijn zo sluw. Maar de kans is groot dat je met tickets die ergens anders zijn gekocht, niet binnenkomt. En we willen teleurstelling voorkomen".