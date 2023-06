Nijntje Museum twee keer zo groot na verbouwing

Het vernieuwde Nijntje Museum in Utrecht gaat morgen open. Het museum - geïnspireerd op de verhalen en tekeningen van Dick Bruna - is dankzij een uitbouw groter geworden. Ook zijn de zalen vernieuwd.

Het museum, dat in 2016 werd geopend als voortvloeisel uit het Dick Bruna Huis, werd verbouwd om zo mee te groeien met de vele bezoekers.

"Het overtrof alle verwachtingen. Er kwamen ruim 3200 bezoekers per week en daar hadden we de ruimte niet voor", zegt zakelijk directeur Marco Grop tegen RTV Utrecht. "Er stonden lange rijen ouders met kinderen voor de deur en dat is zeker voor de kinderen niet zo fijn."

Het vernieuwde museum aan de Agnietenstraat in de binnenstad van Utrecht is in oppervlakte meer dan verdubbeld. Het is 900 vierkante meter groter dan dat het oorspronkelijk was.

RTV Utrecht nam alvast een kijkje in het vernieuwde museum: