Griekspoor blijft winnen op gras, Van de Zandschulp verliest in eerste ronde

Tallon Griekspoor blijft winnen op gras. Twee dagen na het winnen van de titel in Rosmalen won hij in Halle in de eerste ronde met 6-2, 7-5 van de Spanjaard Roberto Carballés. Botic van de Zandschulp, die zich vorige week met een voetblessure afmeldde voor Rosmalen, verging het minder: hij werd in de eerste ronde van het grastoernooi van Queen's uitgeschakeld door de Amerikaan Frances Tiafoe: 2-6, 4-6.

Uitstekende Griekspoor Griekspoor was na het winnen van zijn tweede ATP-titel opgeklommen naar de 29ste plaats op de wereldranglijst en kwam op het Duitse gras in Halle opnieuw uitstekend voor de dag. In de eerste set imponeerde hij tegen Carballés, de nummer 52 van de wereld, met uitstekende volleys. Hij serveerde sterk en speelde zijn beste spel als hij in de problemen zat. De Spanjaard, die de eerste twee duels met Griekspoor had verloren maar eerder dit jaar in Marokko de Nederlander wel klopte, schonk Griekspoor in set twee op 5-5 met een dubbele fout de break.

Van de Zandschulp ander gevoel Van de Zandschulp speelde in het Engelse Queen's zijn eerste duel op gras, terwijl zijn tegenstander Tiafoe vorige week de titel veroverde in Stuttgart. De Nederlandse nummer 41 en de Amerikaanse nummer 10 van de wereld begonnen hun partij dus met een heel verschillend gevoel.

Botic van de Zandschulp verging het minder - ANP