Vier doden bij schietpartij op Westoever, meerdere gewonden

Bij een schietpartij op de bezette Westelijke Jordaanoever zijn zeker vier mensen gedood. Volgens internationale persbureaus opende een Palestijnse schutter het vuur bij een benzinestation nabij de Israëlische nederzetting Eli.

Volgens de Israëlische hulpdiensten raakten ook zes mensen gewond. Twee van hen werden zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Over hun identiteit is niets bekendgemaakt.

Vluchtauto

De Israëlische veiligheidsdiensten melden dat de schutter is neergeschoten, maar onduidelijk is of de aanvaller is gedood. Er wordt nog gezocht naar andere daders. Volgens Palestijnse media zou de bestuurder van de auto waarin de schutter zat na de aanval op de vlucht zijn geslagen.

De schietpartij volgt kort op een hevige geweldsuitbarsting tussen Israëlische troepen en Palestijnse militanten op de Westoever. Daarbij werden gisteren zes Palestijnen gedood.

Dat vuurgevecht brak uit na een inval van Israëlische militairen in een vluchtelingenkamp in de stad Jenin. De inval was bedoeld om Palestijnen op te pakken die worden verdacht van aanslagen, aldus de Israëlische autoriteiten. Tientallen Palestijnen raakten gewond.